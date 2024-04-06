Алиев назначил судью в Ханкенди

Илькин Абдуллаев назначен судьей и председателем городского суда Ханкенди, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Как сообщается, Абдуллаев родился в 1985 году в Кюрдамире. Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета.

Абдуллаев работал старшим помощником прокурора Сабирабадского района, в 2018-2021 годах - судьей Ленкоранского суда по тяжким преступлениям, а с 2021 года - судьей Ширванского апелляционного суда.