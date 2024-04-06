Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты к Евро

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и фиксированными пониженными ценами на билеты болельщиков сборной страны, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию.

"Хочу попросить Министерство экономики начать работать по обеспечению дополнительных прямых рейсов по направлению к Дюссельдорфу и Гамбургу. Важно, чтобы нашим согражданам билеты предлагались по фиксированному низкому тарифу", - заявил Кобахидзе.

По словам грузинского премьера, авиакомпании воспользовались увеличением спроса, и цены на билеты сразу же после выхода сборной страны на чемпионат увеличились в несколько раз.

С 1 апреля специально для болельщиков, желающих присутствовать на матчах сборной Грузии, авиакомпания Georgian Airways приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии. Цены на билеты были в несколько раз выше, чем обычно для этого времени года.

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых - 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА.