Военные НАТО собрались в Румынии

В них, помимо принимающей стороны, участвуют 12 стран, входящих в альянс, и их партнеров – Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. В маневрах, проводимых ВМС Румынии, задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники - 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов, 91 машина и плавсредство.

«Sea Shield 24 - самые комплексные учения под руководством румынских ВМС в этом году, они содействуют продвижению инициатив и интересов Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц», - подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

Учения завершатся 21 апреля.