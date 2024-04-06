Новый прорыв дамбы в Орске: ситуация ухудшается

Новый прорыв дамбы произошел в городе Орске Оренбургской области РФ вблизи поселка Лесоторговый, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Вода подступает к частным домам. Жители поселка экстренно эвакуируются, отмечает агентство. Ранее из поселка начали превентивную эвакуацию местных жителей.

Власти города пока не комментировали сообщения о прорыве дамбы.

В Орске — втором по величине городе Оренбургской области — во время паводка прорвало дамбу вечером 5 апреля. На следующий день произошел новый прорыв в защитном сооружении. По последним данным на 8 апреля, в Орске подтоплены 6987 домов. В МЧС сообщили, что волна по реке Урал 8 апреля прошла Орск и до 17 апреля дойдет до Оренбурга. Власти призывают жителей Оренбурга эвакуироваться.

В Орске и Оренбургской области объявлен режим ЧС федерального уровня.