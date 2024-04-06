Украина построила укрепления вблизи границы России

Украина построила первую линию укреплений в ста километрах от Харькова и всего в 10 км от границы с Россией. Об этом сообщает в своем репортаже заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на строительстве новой оборонительной линии ВСУ.

По его словам, строители здесь в основном работают лопатами, без привлечения техники, так как находятся под постоянным огнем со стороны российских военных, в том числе с применением планирующих авиабомб.

Ронцхаймер добавил, что украинское руководство решило строить оборонительную линию здесь в таких сложных условиях, так как опасается, что ВС РФ могут перейти на этом участке в наступление в ближайшие недели или месяцы.