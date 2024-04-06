Песков о встрече Путина и Эрдогана

Сроки контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Контакты на высшем уровне, в целом, готовятся... Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.