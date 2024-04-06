Россия меняет тактику ударов по Украине

Россия изменила тактику атак по энергоинфраструктуре Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных, чем Киев, районах. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы. Об этом пишет Financial Times.

«Украинские чиновники заявили, что хотя повреждения, нанесенные Москвой, не такие масштабные, они хуже, чем зимой 2022-2023 годов, и очевидно, что сейчас цель РФ - нанести постоянный, непоправимый ущерб. В период с 22 по 29 марта Россия нанесла удары по семи ТЭС - все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших систем ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции», - пишет газета.

Украина не предоставила подробностей о масштабах повреждений на каждой станции, но чиновники заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области вблизи российской границы, почти полностью разрушены, пишет FT.

«Наша цель — восстановить как можно больше к октябрю», — цитирует издание главу компании ДТЭК Максима Тимченко.

По словам Тимченко, существуют планы по восстановлению работы некоторых подстанций и крупных электростанций, которые не полностью разрушены: «При условии отсутствия дальнейших атак по меньшей мере 50 процентов поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети».

В предыдущей зимней кампании, направленной против украинской энергосистемы, Россия стремилась погрузить города в темноту и холод, нанося удары по распределительным устройствам и трансформаторам по всей стране, говорит Тимченко. Но теперь, по его словам, российские ракеты нацеливаются на электростанции в конкретных регионах, чтобы «уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции за короткое время невозможно».

По оценкам ГУР, Россия имеет достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в течение ближайших недель.