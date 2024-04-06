Экс-президент Кучма: «У Украины больше нет брата...»

Журналист в разговоре с украинским политиком отметил, что русские и украинцы считаются братскими народами. Кучма ответил на это, что, будучи христианином, знает, «что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть», и привел в пример библейский ветхозаветный сюжет о Каине и Авеле.

Россия и Украина были близкими народами, но теперь стали врагами, и произошло это по вине Москвы, заявил в интервью Kyodo бывший президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

«Каин убил Авеля. ...У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — заявил Кучма, добавив, что «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство».

Ответственность за разрушенные отношения между двумя странами Кучма возложил на российского президента Владимира Путина. По его словам, Киев всегда хотел равноправных и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», а Россия «делит всех на врагов и вассалов».

По мнению Кучмы, вторжение России в Украину в феврале 2022 года можно было бы предотвратить, если бы Россия видела в Украине «не легкую добычу, а серьезную силу, способную на сопротивление». Кучма заявил, что если бы был президентом в 2014 году, не допустил бы оккупации Крыма, и делал бы все, чтобы страна стала членом НАТО.

Виктора Януковича, который возглавлял Украину до февраля 2014-го, а при Кучме был премьер-министром, он назвал «инструментом России». Что касается действующего украинского лидера Владимира Зеленского, ему, по мнению Кучмы, нужно «просто с большей уверенностью делать то, что он делает». «У него сегодня такой опыт, которого нет почти ни у кого из его коллег-президентов. И он использует его правильно», — заявил Кучма.