У России нет достаточного количества войск, чтобы запугивать Финляндию. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что президент России Владимир Путин недавно снова пригрозил разместить войска у границы с Финляндией.

«Это серьезное бряцание оружием, учитывая, что протяженность границы составляет более 1300 километров. И, конечно, Финляндия сейчас находится под защитой союзников по НАТО, а значит, угроза Путина вряд ли вызовет какие-либо экзистенциальные опасения», - говорится в статье.

Подчеркивается, что «проблема с постоянным запугиванием состоит в том, что это требует значительных ресурсов. Если Россия хочет испугать Финляндию, разместив войска на границе, ей нужно располагать многими войсками. А в России их попросту нет».

«У россиян не будет ресурсов для создания инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и привлечения значительного количества войск к нашей границе до 2030 года», - заявил генерал-майор в отставке, бывший начальник финской военной разведки и депутат финского парламента Пекка Товери.

Обозреватель Politico пишет, что «неудивительно, что финские лидеры спокойно отреагировали на заявление Путина об увеличении присутствия российских вооруженных сил». По его мнению, в этот раз Путин преувеличил мощь русской армии и недооценил способность западных политиков понять простую истину.

«Однако риск российской агрессии остается, поскольку вряд ли Россия кардинально изменится в ближайшем будущем», - заключил автор.