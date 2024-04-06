В России горел ракетный корабль

В Калининградской области РФ произошел пожар на российском ракетном корабле «Серпухов». Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Источник утверждает, что пожар на борту «Серпухова» произошел 7 апреля. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 «Буян-М» (является пятым кораблем серии).

Известно, что горел корабль на военно-морской базе «Балтийск» в Калининградской области. Что стало причиной возгорания, источник не уточняет.