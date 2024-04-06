Золото все растет и растет

Цены на золото продолжают расти в понедельник, обновив исторический максимум уже в 14-й раз с начала года, передает Интерфакс.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex днем в понедельник, 8 апреля, выросли на 0,7% - до $2361,7 за унцию. С начала года драгметалл прибавил примерно 12%.

Ралли на рынке золота оказалось «более быстрым и сильным, чем наши позитивные прогнозы», написали аналитики UBS под руководством Джованни Стауново. В результате они повысили прогноз на июнь на $250, до $2300 за унцию, на конец года - также на $250, до $2500 за унцию.

По их мнению, новый виток роста цен ожидается после первого снижения процентной ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует покупки драгметалла биржевыми фондами.