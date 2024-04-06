Новый аэропорт в Тбилиси на миллиард

«Состоялось заседание экономического совета, на котором мы приняли важнейшее решение по реализации нового мегапроекта. В частности, в Тбилиси будет построен новый международный аэропорт», - сказал он.

По словам премьера, правительство рассматривало два варианта проекта: «Один означал расширение старого аэропорта, другой - строительство нового аэропорта в Вазиани в 25 км от Тбилиси. Стоимость расширения составила примерно $900 млн. Цена строительства нового составляет примерно $1,26 млрд».

Кобахидзе уточнил, что сейчас пропускная способность Тбилисского аэропорта составляет до 4,5 млн пассажиров в год. «Расширение позволило бы увеличить пассажиропоток максимум до 15 млн пассажиров и перспективы дальнейшего развития не было. Что касается строительства нового, то это дает нам возможность увеличить количество пассажиров до 19 млн с перспективой дальнейшего расширения», - сказал премьер-министр.