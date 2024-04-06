Реформы в армянской армии: «Кецце» заменит «Ура»

Министерство обороны Армении в рамках реформ армии планирует заменить восклицание «Ура», используемое, когда командир поздравляет личный состав, на «Кецце», что переводится как «Да здравствует». Об этом сообщили сегодня армянские СМИ.

В армянском оборонном ведомстве подчеркнули, что междометие «ура» осталось в армии еще с советских времен и принято решение его «локализовать». В то же время авторы устава не планируют заменять «так точно» и «никак нет» при утвердительных и отрицательных ответах.

24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении реформировать армию по формату швейцарской модели, которая подразумевает обязательный призыв в армию всех мужчин с 18 до 30 лет, годных по состоянию здоровья. Служба составляет 260 дней, распределенных на десять лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года.