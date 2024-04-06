Ради освобождения заложников: оппозиция обещает поддержать Нетаньяху

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что готов предоставить главе правительства Биньямину Нетаньяху страховочную сеть голосов депутатов от своей партии, если это потребуется ради освобождения заложников. Его цитирует издание «Детали».

Такое заявление прозвучало после ультиматума, который предъявил израильскому премьеру министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Хочу напомнить премьер-министру и его мессианским партнерам, что партия «Еш Атид» в любой момент может предоставить ему страховочную сеть, чтобы обезопасить сделку по освобождению заложников. 24 мандата – это больше, чем у Бен-Гвира и Смотрича вместе взятых. Возвращаем заложников сейчас!» – написал Лапид в своем аккаунте в соцсети X.