Зарубившего всю семью Ахмедова признали невменяемым

Ахмед Ахмедов, обвиняемый в убийстве пяти членов своей семьи, находился в невменяемом состоянии при совершении преступления и страдает психическим заболеванием. Как сообщает АПА, таково заключение психологической экспертизы.

Согласно информации, заключение передано следственному органу. А.Ахмедов содержится в СИЗО №1.

Ранее суд на основании ходатайства следственного органа принял решение о проведении психологической экспертизы в отношении Ахмедова. В соответствии с этим решением Ахмедова должны были перевести из СИЗО в специализированное медучреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы. В течение 20 дней ему в стационарном порядке провели экспертизу.

Напомним, в феврале этого года Ахмед Ахмедов (1999 г.р.) в ходе конфликта зарубил топором своего отца Мехмана Ахмедова, мать Пикя Ахмедову и брата (2015 г.р.). До этого преступления он расправился со своей сестрой Эльмирой Ахмедовой и ее малолетним сыном, также используя топор в качестве орудия преступления. В прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более человек) УК Азербайджана. Ахмедова задержали в качестве подозреваемого.