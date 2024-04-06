«Мирный план» Трампа по Украине оказался фейком

Предвыборный штаб Дональда Трампа опровергает слухи о плане по прекращению войны между РФ и Украиной , который якобы подразумевает передачу Крыма и оккупированной части Донбасса Москве. Об этом пишет New York Post.

Издание отмечает, что "бывший президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на скандальное сообщение о предполагаемом плане по прекращению войны между Россией и Украиной, назвав их "фейковыми новостями".

Сообщение о возможном плане, опубликованное накануне The Washington Post и распространенное другими СМИ, было также отклонено советником предвыборного штаба Трампа Джейсоном Миллером.

Миллер в интервью New York Post категорически опровергал идею о том, что Трамп активно обсуждает план по прекращению войны. Он подчеркнул, что Трамп не будет принимать такие стратегические решения до вступления в должность и взвешивания всех вариантов.

"Все это фейковые новости от The Washington Post. Они просто выдумывают это… Президент Трамп – единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", – заявил Миллер.

Источники, близкие к предполагаемому плану, ранее сообщили The Washington Post, что Трамп обсуждает идею, согласно которой Украина должна отдать России оккупированный Крым и районы Донбасса в обмен на прекращение полномасштабной войны.