Россия просит у Казахстана бензин

Россия попросила Казахстан «быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усугубляемого атаками украинских беспилотников и перебоями в работе». Об этом сообщает Reuters.

Один из источников издания сообщил, что сделка по использованию запасов для России уже согласована. По словам источников, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.

Представители Министерств энергетики Казахстана и России не дали никаких комментариев по этому поводу, отмечает Reuters.

Для того чтобы не довести до дефицита топлива внутри страны, Россия ввела запрет на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода, но этот запрет не распространяется на партнеров по ЕАЭС, а также на страны, с которыми подписаны межправительственные соглашения о поставках топлива.

Однако, по словам трейдеров, в случае ухудшения ситуации запрет может быть расширен. Так, согласно словам одного из источников Reuters, «в мае в России может не хватить бензина для внутреннего рынка, поэтому есть риск закрытия экспорта даже в ЕАЭС».

Причиной дефицита стало сокращение производства бензина после нескольких успешных попаданий украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России. В течение трех недель марта российские НПЗ снизили объемы выпуска автомобильного топлива на 10%. Еще один НПЗ в городе Орске 7 апреля прекратил производство из-за паводка.