СГБ установила распространявших дезинформацию об азербайджанской армии

Cлужба государственной безопасности и Агентство развития медиа Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с распространяемой в последние дни в социальных сетях недостоверной информацией о ситуации на азербайджано-армянской границе.

«В последние дни в социальных сетях некоторые лица публикуют необоснованную, не отражающую действительности информацию о якобы нарастании напряженности на азербайджано-армянской границе, наличии погибших и раненых в азербайджанской армии, приведении в состояние готовности воинских соединений и тяжелого артиллерийского оружия, введении комендантского часа в Лачинском районе.

В результате разбирательства, проведенного Службой государственной безопасности, было установлено, что лицами, распространяющими информацию, вызывающую беспокойство у общественности, являются граждане Азербайджанской Республики Алиев Рашад Балага оглу (1977 г.р.) и Меликов Пярвиз Рамиз оглу (1973 г.р.). Были предприняты необходимые юридические меры для предотвращения распространения подобной информации», - говорится в совместном заявлении.

Агентство по развитию медиа и Служба государственной безопасности Азербайджана предупреждают, что совершение подобных деяний влечет за собой юридическую ответственность, призывают субъектов СМИ и журналистов не использовать неточную, непроверенную информацию, распространяемую в социальных сетях, а также призывают граждан проявлять принципиальность в отношении таких случаев, не верить распространяемой в социальных сетях необоснованной, не ссылающейся на официальные источники информации.