Президент Грузии заблокирует скандальный законопроект

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", если его примет парламент. Об сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

"Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон", - сказал Мсхиладзе журналистам.

8 апреля бюро парламента зарегистрировало законопроект об иноагентах, инициированный правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы.

Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.).

При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что перед парламентом Грузии состоялась акция против принятия закона об иноагентах.