Посол Украины в Баку Владислав Каневский встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

«Каждая рабочая встреча с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым - это не только обсуждение и решение насущных вопросов двусторонней повестки дня, но и искреннее взаимное желание укреплять украинско-азербайджанское стратегическое партнерство конкретными делами и амбициозными проектами», - написал Каневский на своей странице в Facebook.