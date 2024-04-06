В Грузии ликвидирована прокремлевская партия

Национальное агентство публичного реестра Грузии по требованию Антикоррупционного бюро ликвидировало пророссийскую партию "Консервативное движение" ("Альт-инфо"), сообщают зарубежные СМИ.

Свое решение агентство обосновало нарушениями, допущенными при регистрации политического объединения. Какими именно, не уточняется.

Сообщается, что лидеры партии ранее заявляли о причастности правящей партии "Грузинская мечта" к ликвидации их движения.