Срочное заседание парламента Армении

Завтра, во второй половине дня, по инициативе парламентской оппозиции в Национальном собрании Армении будет созвано срочное заседание на тему «Основные проблемы делимитации и демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

Фракции «Армения» и «Честь имею» пригласили на обсуждение вице-премьера Мгера Григоряна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян сказал журналистам, что оба чиновника придут в парламент.

Оппозиция намерена провести заседание в открытом режиме, власти - в закрытом. По словам Минасяна, этот вопрос будет решен голосованием завтра.