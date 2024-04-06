Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:09

Мировые СМИ продолжают оживленно комментировать итоги трехсторонних переговоров между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся 5 апреля в столице Бельгии. Как известно, саммит в Брюсселе резко обострил геополитические конфликты в южнокавказском регионе: официальный Баку, как и Москва, выразили серьезную обеспокоенность попытками Запада укрепиться посредством Армении на Южном Кавказе и создать в регионе разделяющую линию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что попытки Запада создать эти линии и превратить Армению в свой военный форпост приведут «к серьезным последствиям». Более того, вслед за саммитом в столице Бельгии также усилилась напряженность вдоль условной границы между Азербайджаном и Арменией. Остается только понять, что именно получила Армения от брюссельских переговоров, усиливших напряженность в регионе и повысивших риск новой эскалации? Как известно, главное, к чему стремился премьер-министр Пашинян, – это получить от Запада гарантии безопасности или поддержку, которые позволили бы Еревану сойти с политической орбиты России. Напомним, что в заявлениях, сделанных по итогам саммита ЕС-США-Армения, на эту тему ничего сказано не было. Как считают международные аналитики, итоги обсуждений по главному вопросу, интересующему Армению, держатся в тайне от широкой общественности. Близкие к правительству Армении СМИ и партнеры Пашиняна оценивают итоги брюссельского саммита, как «беспрецедентный поворот» и «историческое событие».

Однако армянские оппозиционные круги убеждены, что, помимо обещанной грантовой помощи в несколько сот миллионов долларов, Никол Пашинян не смог ничего добиться, и переговоры, по сути, провалились. Левон Зурабян, координатор Армянского национального конгресса, назвал результаты брюссельских переговоров «банкротством для Армении». Он подчеркнул, что, когда в 1991 году Армения выбрала, по словам Пашиняна, «неправильную ориентацию» и стала проводить сбалансированную политику между Россией и Западом, Ереван получил от Запада за пять лет в десять раз больше финансовой помощи, нежели финансовая поддержка, которая была обещана Армении с 2021 года. «Итак, является ли это (саммит в Брюсселе – ред.) провалом для нас или беспрецедентным историческим поворотным поворотом? Я думаю, ответ очевиден», - резюмировал Левон Зурабян. Координатор Армянского национального конгресса добавил, что Запад «обманывает» Армению обещаниями о помощи. «9 июля 2021 года Евросоюз объявил, что готов предоставить Армении в течение следующих пяти лет помощь в размере 2,6 миллиарда евро (3,1 миллиарда долларов США), - пишет Зурабян в соцсети Facebook. – 5 апреля в ходе встречи Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен стало известно, что через три года после этого решения Евросоюз и США совместно обещают в течение четырех лет предоставить Армении соответственно 270 миллионов евро и 65 миллионов долларов США. То есть, в общей сложности помощь составит около 360 миллионов долларов. Следовательно, Запад не только не выполнил данные ранее обещания, но и уменьшил сумму более, чем в десять раз». Российский эксперт Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО, утверждает, что встреча в Брюсселе «не дала ответа» на самый важный для Армении вопрос о безопасности.

«Понимаете, ценности - замечательная штука, но не когда вопрос о границах не разрешен, и есть вопрос об идентичности вообще Армении», - сказал Маркедонов. По его оценке, в Брюсселе «были озвучены общие формулы идеологического характера, но так и не прозвучало, как делить границы, кто и как будет осуществлять процесс демаркации армяно-азербайджанской границы, и кто будет участвовать в профилактике инцидентов». Маркедонов подчеркнул также, что «конкретика по вопросу провайдера безопасности так и не прозвучала». «Вы переходите от одного провайдера безопасности к другому? – переспросил сотрудник МГИМО. - Замечательно, это ваш суверенный выбор. Но встает вопрос – насколько он эффективен?». По мнению российского эксперта, руководство Армении пытается минимизировать угрозы и риски собственной безопасности, «разрушая при этом существующие системы», но выстроить новые им не удается. Маркедонов подчеркнул, что предыдущие власти «также налаживали отношения с Европой, но делали это не вместо чего-то, а параллельно сотрудничеству с Россией». Мари Дюмулен, директор программы Совета Европейского Союза по международным отношениям «Расширенная Европа», также подтверждает, что в Брюсселе не было принято решение о поддержке Армении в сфере безопасности. Она подчеркнула, что ведутся переговоры об оказании военной помощи Армении за счет Фонда поддержки мира Европейского Союза, хотя этап принятия решения еще не наступил, поскольку для этого необходимо согласие всех стран-членов Европейского Союза, то есть, консенсус.