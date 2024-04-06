В Смоленской области России обвалился Панинский мост. Как сообщают российские СМИ, в результате обвала моста пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Они находились в автомобиле и грузовике, которые упали вместе с мостом.

«Мост проходил над железнодорожными путями Москва-Минск - главный транспортный коридор между Россией и Беларусью заблокирован», - сообщают телеграм-каналы.

В результате обвала моста также повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов приостановлено. О причинах инцидента пока не сообщается.