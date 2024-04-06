Турция анонсировала санкции
Турция решила принять «ряд новых мер» против Израиля за «препятствование доставки гуманитарной помощи жителям Газы», заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
«Нет никаких оправданий тому, что Израиль препятствует нашим попыткам доставить гумпомощь жителям Газы. В ответ на эту ситуацию мы решили принять ряд новых мер против Израиля», - сказал Фидан в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что «эти меры будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня и не позволит гумпомощи беспрепятственно поступать в сектор Газа».
27 марта израильские СМИ сообщили, что Израиль не разрешил Турции сбрасывать с воздуха гумпомощь в сектор Газа. Отмечалось, что это связано с ухудшением отношений между двумя странами.