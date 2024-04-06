Турция анонсировала санкции

«Нет никаких оправданий тому, что Израиль препятствует нашим попыткам доставить гумпомощь жителям Газы. В ответ на эту ситуацию мы решили принять ряд новых мер против Израиля», - сказал Фидан в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что «эти меры будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня и не позволит гумпомощи беспрепятственно поступать в сектор Газа».

27 марта израильские СМИ сообщили, что Израиль не разрешил Турции сбрасывать с воздуха гумпомощь в сектор Газа. Отмечалось, что это связано с ухудшением отношений между двумя странами.