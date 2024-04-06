Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом приняли участие в открытии нового консульства Исламской Республики в Дамаске.

Выступая на открытии здания консульства, Абдоллахиан заявил, что «сионистский режим будет наказан, а ответственность за нападение этого режима на иранское посольство несут США», добавив, что «следующие несколько дней будут очень тяжелыми для Израиля».

6 апреля иранское информагентство IRIB сообщило, что консульство Ирана в Сирии возобновило свою деятельность после 4-х дневной приостановки из-за ударов по зданию дипмиссии 1 апреля.