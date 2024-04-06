Задержаны сотрудники «Крокуса»

Следственный комитет России выясняет, каковы были параметры работы системы пожаротушения в концертном зале, и штатно ли она сработала во время теракта. Их также интересует, почему тушение пожара заняло столь долгое время.

Сообщается, что действующая пожарная лицензия распространялась только на «Крокус Сити Молл». Однако, после того, как многоуровневый концертный зал был достроен, вместимость здания увеличилась в несколько раз. Поэтому лицензия должна была быть обновлена. Кроме того, частная пожарная часть «Крокус Сити Холла» должна была быть укомплектована ответственным за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла» таким образом, чтобы она легко могла справиться с пожаром до прибытия МЧС.

Задержанным инженеру и ответственному назначили запрет определенных действий и отпустили.

Накануне стало известно, что в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» возбуждено уголовное дело о халатности.