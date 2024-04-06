Шольц посетит Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе отправится с визитом в Китай. Он хочет обсудить с чиновниками КНР войну в Украине, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайта, Шольц хочет изучить, в какой степени Китай может влиять на Россию и ее полномасштабную войну против Украины.

"Мы хотели бы, чтобы Китай мог использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию украинского конфликта", - добавил представитель правительства Германии.