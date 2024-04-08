Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 8 апреля 2024, 22:03

После того, как Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза, прошло больше пяти месяцев – срок вполне достаточный, чтобы правящая партия «Грузинская мечта», восстановив деловой ритм, вернулась к практике движения в непонятном направлении и проинициировала два демонстративно антизападных законопроекта – о борьбе с ЛГБТ-пропагандой и об иностранных агентах. По поводу первого законопроекта хочу напомнить затертую истину – любой закон о борьбе с ЛГБТ-пропагандой — это на 100 процентов не про геев, а всего лишь публичная демонстрация, показатель того, что страна движется в направлении еще большего авторитаризма, практикуя беспардонное вмешательство во внутренние дела своих граждан.

Насколько я знаю, ни один закон в мире еще не смог радикально сократить численность граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Максимум, на что способно законодательство, — это загнать ЛГБТ-сообщество в глубокое подполье, что, собственно, и происходит сегодня, к примеру, на Северном Кавказе. Можно, конечно, поспорить о том, насколько уместен подход некоторых стран Запада, готовых провозгласить радужное полотнище ЛГБТ чуть-ли не вторым государственным флагом. Но при этом нельзя не признать, что это их выбор, который они никому не навязывают. Отметим также, что сегодня далеко не во всех странах мира, включая Евросоюз, разрешены гей-браки, и далеко не везде их флаги вывешивают на балконах правительственных учреждений. В какой-то стране один подход, в какой-то – другой... К примеру, в двенадцати американских штатах не то, что гей-браки - даже аборты запрещены. Зато в шести других штатах атеисты официально не имеют права занимать государственные посты.

Я привожу эти примеры только для того, чтобы убедить дорогого читателя - никто никого и ни к чему не принуждает. Не хотите признавать гей-браки? Да, пожалуйста, это ваше право! Причем такое же, как нежелание преподавать в школах основы гомосексуализма, технику лесбийской любви и многое другое. Отмечу, как гражданин Грузии, что подавляющее большинство населения моей страны об этой теме вообще не думает. В списке приоритетов, беспокоящих жителей Грузии, ЛГБТ-пропаганда не фигурирует ни на каком месте. В жизни обычного грузина старше среднего возраста, на кого, собственно, и рассчитана законодательная инициатива «Грузинской мечты», этой темы нет вообще! Вышеупомянутый среднестатистический грузин, скорее всего, проживет свою жизнь, так и не встретив на своем пути ни одного гея. По крайней мере такого, который, столкнувшись с ним на рынке или в очереди на бирже труда, раскрыл бы душу и признался в своих сексуальных предпочтениях. Но властям это оказалось недостаточно, и «Грузинская мечта» извлекла из мусорной корзины еще и «Закон об иноагентах», который в марте прошлого года сама же отозвала из-за бурных протестов общественности, причем с принципиальной оговоркой, что больше обсуждать этого законопроект никогда не будет. Факт, говорящий об очень многом.

Надо сказать, что моральный облик любой политической партии, которая вначале клятвенно обещает что-то, а потом нарушает данное слово, - вообще отдельная тема. Которую, впрочем, никто не обсуждает, поскольку в коллективном сознании электората подобна «амнезия» политиков воспринимается как нечто совершенно естественное. Да и вообще, кто сказал, что фраза «Never say never!» — это золотое правило любого профессионального политика, а не дружеское пожелание жениху из уст подвыпившего тамады? «Закон об иноагентах» – штука очень тонкая. Он утвержден во многих развитых странах мира, в обозримом будущем его намерен принять Евросоюз… Что же получается? Если этот закон годится для США, ЕС, Австралии, Канады, Британии, Израиля, Словакии, то почему он противопоказан Грузии? Что это за двойные стандарты такие? Ответ прост: он не годится по той же причине, по которой вы, привычно пользуясь на кухне ножами и другими режущими и колющими предметами, не даете детям играть с ними! Закон об иноагентах не просто опасен, он токсичен, поскольку создает тысячи возможностей для разных манипуляций. Это обоюдоострое оружие, которое можно использовать как для конституционной защиты государства, так и для устранения политических противников. Словом, для всевозможных интерпретаций, которые могут быть использованы черт знает как, форточка закона об иноагентах распахнута настежь!

Как и его возможные вариации (например, закон об иностранном влиянии), этот закон может быть эффективен только в правовых государствах, где существуют четкое разделение властей и полностью независимая судебная система. Таким образом, в мире есть немало стран, которым надо держаться от Закона об иноагентах на расстоянии пушечного выстрела. И это, несомненно, касается и Грузии. Непонятно лишь одно: зачем это понадобилось Бидзине Иванишвили, у которого нет для такого шага реально причин? Ведь у правительства все в порядке, оппозиция в стране полностью развалена, правящая партия однозначно побеждает на предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборах, что вынуждены признавать даже такие оголтелые противники «мечтателей», как ваш покорный слуга. Кстати, у «Грузинской мечты» все хорошо и на «западом фронте». А почему бы и нет? Ведь Грузия соблюдает все международные санкции против России, пропускает транзитом по своей территории только разрешенные товары, за что и Брюссель, и Вашингтон относятся к политическому детищу Бидзины Иванишвили более чем благосклонно.

По существу, у правящей партии и с Россией тоже все ровно. Как ни странно, официальная Москва в целом довольна «половинчатой» политикой Тбилиси, проводимой по отношению к России. Многие даже не исключают, что после завершения украинской трагедии Кремль изыщет время и подходящий предлог, чтобы обратить на Грузию более благосклонное внимание. Впрочем, кто знает, когда это будет? И будет ли вообще? И, наконец, у «мечтателей» все в порядке внутри страны, атмосфера которой чем-то напоминает сельскую пастораль – стабильная политическая ситуация, большинство населения ведет размеренный образ жизни, занимается своими делами, ездит в отпуск по Европам и ни о какой революции даже не помышляет. Но тогда, зачем?! Зачем портить отношения с Западом, провоцирую уличные беспорядки и нестабильность на пороге многообещающего туристического сезона? Четкого ответа нет, зато, как всегда, налицо различные предположения и конспирологические версии. Поговаривают, что на самом деле «ГМ» не хочет сближаться с Западом, принимает репрессивные законы по требованию Россию, да и вообще, это лично Путин звонит Иванишвили и выдвигает перед ним конкретные требования и условия. А вот мне кажется, что все это слишком надуманно, поскольку у «Грузинской мечты» нет никаких резонов ссориться с Западом, да и Путину сегодня наплевать, будет ли в Грузии принят закон об иноагентах или ЛГБТ-пропаганде или не будет. Да, не исключено, что все еще изменится, но, как пел когда-то давно популярный исполнитель, «…это будет завтра».

На самом деле, все эти смысловые конструкции имеют один существенный минус – они слишком сложны и в них чрезмерно преувеличены политические мотивы. Наиболее естественное объяснение лежит на поверхности – Бидзина Иванишвили не на шутку разозлился на Запад. Напомню, что весь 2023 год прошел на фоне разнузданной, оголтелой антизападной пропаганды в исполнении полного состава «Грузинской мечты». И хотя многие тогда в попытке понять причины искали какие-то далеко идущие, стратегические соображения, все оказалось проще пареной репы – «мечтатели» обиделись на ЕС за то, что, во-первых, им отказали в предоставлении статуса кандидата в ЕС, а, во-вторых, что европейские политики слишком уж рьяно защищали сидельца Михаила Саакашвили. Кроме того, будучи уверенными, что Грузия не получит от Брюсселя статус кандидата, правящая партия готовила общественное мнение к генеральному посылу, в соответствии с которым Запад пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Однако в декабре произошло нечто неожиданное: Евросоюз вдруг смилостивился и дал-таки Грузии статус кандидата, после чего зашкаливавшая температура антизападной риторики резко упала и в последующие пять месяцев Евросоюз стал лучшим другом Грузии. А потом произошли два важных события. Во-первых, ЕС стал требовать от Тбилиси ввести в судебную систему так называемый ветинг, позволяющий в рамках определенной процедуры отменять решения грузинского суда.

«Мечтатели» восприняли требование Брюсселя как личное оскорбление. Получается, что Евросоюз считает наших судей некомпетентными? Типа, мы у вас дураки, а вы у нас - умные? Думаю, в конце концов, «Грузинская мечта» смирилась бы с этим требованием, не произойди нечто совершенно ужасное – Зураб Адеишвили, министр юстиции при правительстве Саакашвили и один из столпов его команды, был замечен в составе официальной делегации Украины, причем не где-нибудь, а в немецком Бундестаге! Учитывая, что в Грузии Адеишвили давно осужден, его появление в официальном статусе под куполом Бундестага было воспринято «мечтателями» как публичная пощечина политическому руководству Грузии.