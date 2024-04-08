США приветствуют действия Азербайджана

Вашингтон четко дал понять, что приветствует диалог по нормализации азербайджано-армянских отношений, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о возможных будущих контактах между Азербайджаном и Арменией.

М.Миллер подчеркнул, что решение вопроса лежит через стол переговоров.

"Я не хочу говорить о предстоящих переговорах. Мы четко дали понять, что приветствуем диалог. Мы рады сыграть любую роль для содействия этому диалогу и будем продолжать делать это. Я не хочу предварительно говорить о любых конкретных встречах", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, что сегодня Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного договора, речь идет о восьмом варианте предложений по проекту документа.