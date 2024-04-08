Таджика-игиловца задержали в Риме

Полиция задержала в римском аэропорту Фьюмичино гражданина Таджикистана, являющегося активным членом террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на полицию.

По информации агентства, на 32-летнего гражданина Таджикистана был выдан международный ордер на арест за то, что он вступил в ИГИЛ и в 2014 году отправился воевать в Сирию. Мужчина был признан активным членом террористической организации, подчеркивает агентство.