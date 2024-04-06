США предупредили Иран

Соединенные Штаты довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им, что им не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации", - сказал он.

"Мы были обеспокоены риском эскалации с 7 октября. И вы видели, как мы постоянно занимаемся дипломатией, пытаясь снизить риск эскалации", - добавил Миллер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.