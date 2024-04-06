Белый дом разочарован Израилем

Американцы все больше разочаровываются действиями ЦАХАЛа в Газе, хотя и продолжают поддерживать право Израиля на самооборону, заявил в воскресенье советник по связям с общественностью и национальной безопасности США Джон Кирби.

В последнее время «растет степень нашего разочарования тем, как проводятся эти операции и как израильтяне действуют на местах с точки зрения жертв среди гражданского населения», - сказал Кирби в интервью программе «Встреча с прессой» на телеканале ABC.

Кирби сказал, что «разочарование» лежало в основе послания президента США Джо Байдена премьер-министру Биньямину Нетаньяху в их телефонном разговоре.

Израиль «должен сделать больше», он «должен внести изменения», - сказал Кирби. Чиновник признал, что Нетаньяху пообещал предпринять шаги для улучшения ситуации, что он приветствует, но необходимо сделать еще больше.