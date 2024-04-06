США не дадут России развивать газовые проекты
США сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые газовые проекты. Соединенные Штаты также планируют продолжать накладывать санкции на российские нефтяные танкеры.
"Мы пытаемся сократить доходы России от нефти и газа как можно скорее, не дестабилизируя наш глобальный энергетический рынок", - сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на Глобальном саммите FT Commodities.
"Вам следует ожидать, что американские и коалиционные силы будут продолжать стабильный барабанный бой", - добавил он.
По его словам, поступления Москвы от налога на нефть уменьшились почти на 30% по сравнению с 2022 годом, а общее сокращение доходов России от экспорта нефти составляет 2,6 миллиарда долларов по сравнению с ноябрем 2022 года.
"Мы будем придерживаться этого курса действий, и мы будем придерживаться его столько, сколько потребуется, чтобы изменить поведение России и эту жестокую и неспровоцированную войну (войну РФ против Украины)", – сказал он.
Пайетт также указал на недавние сообщения о том, что российский "Новатек" приостановил производство на своем проекте "Арктик СПГ-2" из-за санкций и нехватки газовых танкеров.
"Что я могу вам сказать, мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые проекты", - сказал он.
Напомним, компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили ей доступ к танкерам ледового класса, сосредоточившись на развитии своего проекта в порту Мурманск.