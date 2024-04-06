США и Британия ударили по хуситам

По его сведениям, в результате обстрела пострадал один мирный житель. Атаке подверглась, как утверждает агентство, территория провинции Эль-Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщило агентство.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители радикального йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.