Аскер Манафов, собкор 01:58

Еще в конце минувшего 2023 года в информационном пространстве Азербайджана прогремел еще один взрыв: Центробанк приостановил деятельность одного из старейших банков страны – Muğan банка. Повод для отзыва лицензии, как и бывает в случае «хромой банковской системы», дежурный – дескать совокупный капитал банка был меньше минимального требования в 50 миллионов манатов. К тому же, Muğan был и не столь адекватен, точнее Центробанк вычислил его адекватность на уровне ничтожных 3 процентов. И, безусловно, этот банк вдруг, средь белого дня, оказался ненадежным. Словно появился Muğan намедни, а на протяжении десятилетий Центробанк и не замечал неадекватность и ненадежность банка, которому доверили осуществление всех нотариальных сделок! Но вопросы сегодня не к Центробанку. И даже не к доморощенному Muğan-банку. Хотя и к этому «хромому человеку» нашей банковской системы накопилось немало вопросов. После отзыва лицензии, Muğan-банк стал уверять общественность, что застрахованные вклады составляли 216.7 миллионов манатов. И, банку ничего не стоит вернуть вкладчикам их застрахованные деньги. Однако…

Беглым взглядом перебегая по документам о кредитной задолженности банку, невзначай наткнулся на расходы одной персоны, растратившей сотни тысяч долларов в бутиках и торговых центров ведущих столиц мира. Лицо, задолжавше банку полтора миллиона манатов, спускало громадные суммы денег с кредитной карточки в фешенебельных магазинах Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Турции и других развитых стран. К примеру, 25 октября недалекого еще 2016 года это лицо сняло загородной дом в роскошном туристическом месте в самом сердце Швейцарских Альп! Этот человек с кредитной карточки Muğan-банка спустил в один день 17.956 манатов. А буквально за неделю до этого, с этой же многострадальной карточки обездоленного банка, угрохал за одну ночь в роскошном стамбульском ресторане со средиземноморской кухней - Sunset Grill & Bar около 8 тысяч манатов… Но это еще цветочки. Теперь поговорим о ягодках. Спустя год после незабываемого путешествия за счет кредитной карточки многострадального Muğan-банка, клиент банка решил вновь вернуться на лыжные курорты в Альпы. И сразу после новогодней пьянки, 5 января 2017 года не смог удержаться от искушения зайти в престижный ювелирный бутик Michaud sa verbier. За считанные минуты клиент растратил со своей карточки 104.545 манатов!.. Фантастика, но ему сложно сдержать страсть к ювелирным украшениям. И снова в праздничный день, когда большинство азербайджанцев экономит на торжественном плове в честь Новруз-байрама, клиент покупает в ювелирном бутике Мюнхена украшения на 22.653 манатов…

Не будем вдаваться в роскошные будни столь щедрого человека, который с кредитно-барского плеча тратил сотни тысяч на дорогие бутики и культовые оргии, и всего лишь суммируем: лишь за полгода клиент промотал с кредитной карты 873.023 манатов. А в общем, за полтора года – 1.5 миллиона манатов! Красавец-богатырь, ничего не скажешь! Умеют же клиенты раздербаненного Muğan банка жить на широкую ногу! Так, кто же этот счастливчик-клиент? Ба! Знакомые лица! Это же Руфат Асланлы. Тот самый, который и был призван контролировать финансовые рынки Азербайджана. Бывший глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, главный антикоррупционер и душенька нашей многострадальной финансовой системы! Да-да, этот тот самый чинуша, прославившийся на Западе тем, что в период нахождения на госслужбе занимался производством элитного вина. Былое и думы: чиновник приобрел виноградники и дорогую землю во Франции – на берегу реки Гаронна в долине Жиронда. На юго-западе Франции Руфат Асланлы по сей день имеет огромные участки под виноградники и современную винодельню с постоянным штатом энологов и дегустаторов.