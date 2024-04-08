Байрамов у Жапарова фото; обновлено 14:54
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в рамках визита в Бишкек, сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Переговоры прошли в атмосфере полной открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между двумя государствами. Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения стратегического партнерства", - отмечается в публикации.
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə görüşünə dair mətbuat məlumatı— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 9, 2024
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*** 14:48
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 9 апреля с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.
В Управлении пресс-службы МИД Азербайджана сообщили, что встреча министров один на один продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон. На встрече в расширенном составе обсуждались вопросы, вытекающие из повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовительная работа к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – COP29, а также текущая ситуация в регионе.
Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что исторические дружественные и братские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном еще больше укрепились в результате взаимного доверия и политического диалога между руководителями двух стран и закреплены в Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. По его словам, взаимные визиты и контакты внесли вклад в развитие отношений стратегического партнерства, а также в расширение договорно-правовой базы.
Глава МИД подчеркнул, что отношения стратегического партнерства между двумя странами улучшились и получили развитие благодаря работе Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах. Министр указал на наличие широкого потенциала сотрудничества между двумя странами в рамках Срединного коридора.
Было доведено до внимания значение проведения Дней культуры и углубления сотрудничества в сфере культуры и искусства. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области производства зеленой энергии. Кроме того, подчеркивалась важность развития отношений в рамках региональных и международных организаций.
Подробно проинформировав противоположную сторону о председательстве Азербайджана в COP29, продолжающихся переговорах и подготовительной работе, Джейхун Байрамов отметил, что это престижное мероприятие создает новые перспективы для сотрудничества.
Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и вызовах, угрожающих региональному миростроительству, министр сказал, что односторонние шаги и инициативы, направленные против возникших возможностей для мира, неприемлемы.
Выразив удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами, министр Жээнбек Кулубаев отметил, что взаимные визиты играют важную роль в дальнейшем развитии сотрудничества и констатировал, что Кыргызстан всегда поддерживает усилия по региональному миру и строительству, предпринимаемые Азербайджаном.
Затем министры выступили с заявлениями на пресс-конференции по итогам встречи.
* * * 09:23
Находящийся в Кыргызстане с официальным визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД этой страны Жээнбеком Кулубаевым. Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
Было отмечено, что министры провели встречу один на один, а также в расширенном составе.
Foreign Ministers @Bayramov_Jeyhun 🇦🇿 & Zheenbek Kulubaev 🇰🇬 had a meeting in an expanded format to discuss prospects of strategic partnership btw #Azerbaijan & #Kyrgyzstan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 9, 2024
Further strengthening bilateral & multilateral cooperation, @COP29_AZ preparations & post-conflict peace… pic.twitter.com/B06YLbfKvF
Джейхун Байрамов также посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата Бейит» в Бишкеке. Глава МИД также посетил могилу выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Напомним, в рамках визита Джейхуна Байрамова запланировано проведение двусторонних встреч с официальными лицами Кыргызстана.
Foreign Minister Jeyhun Bayramov as part of the visit to Ata-Beyit Memorial Complex in Bishkek, laid flowers to the grave of outstanding Kyrgyz writer and a great friend of Azerbaijan Chingiz Aitmatov. pic.twitter.com/kYTovLUwo0— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 9, 2024