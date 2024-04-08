"Переговоры прошли в атмосфере полной открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между двумя государствами. Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения стратегического партнерства", - отмечается в публикации.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в рамках визита в Бишкек, сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

*** 14:48

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 9 апреля с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

В Управлении пресс-службы МИД Азербайджана сообщили, что встреча министров один на один продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон. На встрече в расширенном составе обсуждались вопросы, вытекающие из повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовительная работа к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – COP29, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что исторические дружественные и братские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном еще больше укрепились в результате взаимного доверия и политического диалога между руководителями двух стран и закреплены в Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. По его словам, взаимные визиты и контакты внесли вклад в развитие отношений стратегического партнерства, а также в расширение договорно-правовой базы.

Глава МИД подчеркнул, что отношения стратегического партнерства между двумя странами улучшились и получили развитие благодаря работе Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах. Министр указал на наличие широкого потенциала сотрудничества между двумя странами в рамках Срединного коридора.