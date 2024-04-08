Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Гаджигабульском районе с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на земельный участок площадью 4200 га, принадлежащий ООО Agro Dairy.

Президент Азербайджана 29 мая 2021 года подписал распоряжение в целях продолжения работ по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой, привлечению дополнительных земель в севооборот и разработки новых проектов в этом направлении. В соответствии с распоряжением для обеспечения оросительной водой принадлежащего ООО Agro Dairy земельного участка на территории Гаджигабульского района на участке реки Кура, проходящем через Сабирабадский район, начато строительство 4-агрегатной плавучей насосной станции с расходом 3 кубометров в секунду, трубопровода и железобетонного канала.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана 10 февраля 2022 года, завершены строительство плавучей насосной станции (I подъема), напорного металлического трубопровода длиной 4350 погонометров, открытого канала с железобетонным покрытием длиной 7012 погонометров, бассейна емкостью 5 тысяч кубометров воды в конце канала, стационарной насосной станции II подъема с расходом 3 кубических метра в секунду и напорного металлического трубопровода длиной 6918 погонометров, а также работы по внешнему электроснабжению насосной станции.

Ильхам Алиев также был проинформирован о Гаджигабульском ирригационном проекте. Было отмечено, что в 2022 году в рамках проекта было обеспечено орошение участка площадью 2555 га. В следующем году проект планируется реализовать на участке площадью 1225 га.