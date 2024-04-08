Истребители ликвидировали ударом с воздуха главу бюро по чрезвычайным ситуациям палестинского радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ истребители нанесли удары и уничтожили террориста Хатема Альрамери - главу бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях сектора Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "Альрамери являлся активистом военного крыла ХАМАС" и "отвечал за запуски снарядов в батальоне "Магази" в центральных лагерях" в секторе Газа.