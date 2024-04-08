Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании 14 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"В координации с Генпрокуратурой, Главным управлением безопасности и отделом по борьбе с терроризмом были проведены полицейские рейды против подозреваемых в сотрудничестве с ИГ в четырех провинциях - Эскишехир, Газиантеп, Самсун и Ялова", - отметил министр.

По его данным, в Эскишехире задержаны пять человек, в Ялове – шесть, в Газиантепе – два, и один подозреваемый пойман в Самсуне.

За минувший год, по данным МВД Турции, в республике задержано почти три тысячи сторонников этой террористической организации. Часть из них арестована, многие экстрадированы.