Тела граждан России нашли в Ленкорани

В Ленкорани обнаружены тела граждан России. Об этом сообщает АПА.

Согласно информации, граждане РФ Галиб Багиров (1974 г.р.) и его супруга Нафиса Багирова (1979 г.р.) прибыли в родное село Шилим из России три дня назад и планировали провести свадьбу своих детей. Однако сегодня утром родственники супругов наведались к ним в гости, чтобы обсудить организацию торжества, и обнаружили в доме их тела.

По факту проводится расследование. Предполагается, что Багировы скончались от отравления угарным газом.