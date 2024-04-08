Минкультуры обратилось к преподавателям

Министерство культуры Азербайджанской Республики проведет прием на работу на конкурсной основе и перевод преподавателей детских школ и центров музыки, искусства, рисования, мугама и ашугского исполнения на 2024/2025 учебный год. Конкурс проводится в два этапа, он состоит из тестового экзамена и собеседования.

Перевод преподавателей, работающих в школах и центрах, подведомственных Министерству культуры, по территориям с разными условиями конкурса по приему на работу (из других районов в Баку, из любого района в Апшеронский район, Гянджу и Сумгаит) осуществляется путем собеседования.

С правилами приема на работу и перевода, программой тестового экзамена и программой собеседования можно ознакомиться, перейдя по указанным ссылкам.

Информация о дате проведения конкурса и собеседования будет объявлена позже.