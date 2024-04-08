Соратники Пашиняна против российской молочки

Армения должна рассмотреть возможность запрета поставок молочной продукции из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Об этом в парламенте заявил член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян.

«Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, их продукцию мы импортируем. Пожалуйста, решите этот вопрос, каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах», - заявил он.

В апреле 2023 года Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию из-за невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей.