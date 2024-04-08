МВД Армении об «азербайджанском диверсанте»

В МВД Армении опровергли муссируемые в виртуальном пространстве слухи о задержании в центре Еревана азербайджанского диверсанта. Полиция в центре Еревана задержала российского туриста, заподозрив наличие у него наркотических веществ. Позже его отпустили. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Гражданина РФ накануне задержали прямо на улице и доставили в центральный отдел столичного управления. Однако никаких наркотиков у него обнаружено не было, там же выяснилось, что он приехал в Армению как турист.

Ранее в армянской прессе распространилась информация о том, что якобы в центре Еревана был задержан азербайджанский диверсант.