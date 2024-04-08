МЧС переходит на усиленный режим

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана переходит на усиленный режим работы в дни праздника Рамазан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым, в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан, оперативного реагирования на чрезвычайные события, которые могут произойти в местах массового скопления граждан, на объектах жизнеобеспечения и других важных предприятиях, даны поручения соответствующим структурным подразделениям МЧС.