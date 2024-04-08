Иран совершит нападение на Израиль с помощью прокси-сил в рамках ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с данными американской разведки.

По данным телеканала, несмотря на обвинения в адрес Вашингтона в причастности к авиаудару, Тегеран не станет атаковать американские войска или объекты США из-за опасений резкой эскалации конфликта и прямого удара американцев и их союзников по исламской республике.

При этом источники CNN полагают, что исключать удары по американским объектам нельзя из-за недостаточного контроля Ирана над его марионеточными силами.

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. В результате удара погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей».

6 апреля Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В американской администрации посчитали ответный удар Ирана по США и Израилю «неизбежным».