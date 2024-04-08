Израиль не желает войны с Ираном и Ливаном, но...

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, завершающий визит в Италию, заявил, что его страна не желает войны ни с Ираном, ни с Ливаном, но будет вынуждена пойти на военные действия в случае прямых ударов.

«Мы не хотим войны с Ираном, но если подвергнемся прямой атаке, ответим», - сказал он в интервью газете La Repubblica, напомнив, что Израиль не взял на себя ответственность за авиаудар 1 апреля по зданию в Дамаске, в котором находился консульский отдел посольства Ирана в Сирии.

Кац считает, что на Западе недостаточно отдают себе отчет в угрозе, которую представляет Иран. По словам министра, до сих пор реакция Израиля на запуск ракет «Хезболлы» из Ливана и хуситов по Голанам и Эйлату была «сдержанной».

«Но если, к примеру, из Ливана полетят ракеты на Тель-Авив в качестве мести за Дамаск, Израиль направит свои самолеты и даже солдат.

Мы вынуждены выселять тысячи израильтян из-за ракет «Хезболлы». Если они не отойдут за реку Эль-Литани, как предусмотрено резолюцией ООН 1701, мы будем вынуждены начать войну и с Бейрутом. Мы этого не хотим, предпочитаем следовать пути переговоров при содействии США, Франции, Италии и других, кто располагает контингентом в этой зоне», - сказал Кац.