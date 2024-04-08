В Воронежской области два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. Оба БПЛА взорвались, поврежден фасад здания и окна, пострадавших нет. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Baza.

По данным Baza, первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник.

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) сообщили, что в результате атаки БПЛА по Борисоглебскому учебному авиацентру в Воронежской области был поражен главный производственный цех авиазавода.

"Да, авиационный завод. Это то, что мы можем констатировать из разных источников. Был грохот, тоже можем подтвердить. Детали раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", – сообщил представитель ГУР Юсов.



Минобороны России сообщает об уничтожении двух беспилотников над территорией Воронежской области ночью 9 апреля. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил только об одном уничтоженном дроне, не уточнив, где именно это произошло.