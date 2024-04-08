В оппозиции недовольны решением Мирзояна

Решение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна не участвовать в заседании глав внешнеполитических ведомств СНГ, которое пройдет 12 апреля в Минске, является очередной «авантюрой» властей. Так заявил член бюро партии «Дашнакцутюн», депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян.

«Это еще одна авантюра. Мы много раз говорили, что к ОДКБ, к нашему стратегическому союзнику, можно предъявлять тысячу вопросов, но изменение вектора в условиях, когда идет открытая война между Россией и Западом, разрушительно, эта война переносится на нашу территорию. Это может иметь самые разрушительные последствия для Армении. С одной стороны, говорят о диверсификации, но диверсификация означает и определенные шаги в другом направлении. Что мешает вам прийти на эту сессию и задать вопросы? Я думаю, что с этой стороны есть требование о присоединении Армении к антироссийскому фронту, которое сегодняшние власти успешно реализуют», - цитирует ТАСС Рустамяна.