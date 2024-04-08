Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

СМИ Кыргызстана сообщили, что в Баку состоится торжественная церемония открытия памятника писателю Чингизу Айтматову. Открытие памятника планируется провести в рамках перекрестных Дней культуры Кыргызстана и Азербайджана.